Cambia la location del concerto di Fabrizio Moro previsto per il prossimo 7 marzo: per motivi tecnico-logistici la data inserita nell’ambito del suo “L’inizio Tour” sarà ospitata dal Loft 128 di Spoltore (Pe) e non più dal Quattro Vele Club di Pescara, come inizialmente previsto. Fabrizio Moro si presenta live con la sua dichiarazione di libertà e di indipendenza, di affermazione personale e artistica e con un disco in cui mette tutto se stesso, le sue nuove dimensioni musicali, e la libertà d’espressione che da sempre lo contraddistingue.

L'intervista a Fabrizio Moro

Ad accompagnarlo nel nuovo tour ci saranno: Marco Marini (chitarra), Danilo Molinari (chitarra), Alessio Renzopaoli (batteria), Claudio Junior Bielli (tastiere) e Fabrizio Termignone (basso). Dopo l'uscita del suo ultimo lavoro discografico “L’inizio”, anticipato dal primo singolo "Sono come sono", dopo i successivi due singoli, “L’Eternità” ed il nuovo emozionante "Babbo Natale Esiste”, Fabrizio Moro ha deciso di misurarsi con una nuova avventura: un tour indoor nei club, organizzato da Big Fish Entertainment ( www.bigfishent.it) che da gennaio sta toccando tante città italiane e non solo.

“L’inizio” ha segnato la rinascita artistica per il cantautore che, dopo un periodo buio che lo aveva visto anche in una fase di stallo nella composizione di nuovi brani: ha così ritrovato una sua giusta dimensione confezionando un album ricco di contaminazioni tra pop ed elettronica, ma essenzialmente rock nelle dinamiche. È una rinascita coincisa anche con la separazione dalla Warner e la conseguente fondazione della sua etichetta discografica indipendente La Fattoria Del Moro (distribuzione Sony Music).

Il disco, prodotto dallo stesso Moro insieme a Pier Cortese, è ricco di collaborazioni (oltre allo stesso Piero Cortese, Roberto Angelini, GnuQuartet, il tenore Stefano Priori, Danilo Molinari ed il percussionista della Bandabardò Ramon). Le canzoni sono ben lontane da logiche di mercato e dal mainstream e Fabrizio Moro figura per la prima volta in carriera come unico autore di tutti i testi dei brani in esso contenuti.

Per festeggiare la chiusura della prima parte del tour, il 21 marzo lui si esibirà con la sua band al Water Rats di Londra, storico club della capitale europea della musica internazionale, per condividere con i fans le emozioni del tour e di questo nuovo percorso live. Il concerto di Pescara è organizzato da Eventi e Concerti Live. Prevendite negli abituali punti vendita Ciaotickets, costo del biglietto 18.00+2.00 (prevendita) euro.

Rimangono validi i biglietti già acquistati per il concerto. Info: 346.8046170 - 360.913394 – 328.3712302

Piero Vittoria