Era a caccia nonostante la stagione venatoria sia chiusa dallo scorso 10 febbraio. A fermare il bracconiere 74enne, C.O. le sue iniziali, sono stati gli uomini del comando di Ortona del Corpo Forestale dello Stato. Una chiamata al numero 1515 aveva segnalato gli spari in località Selciaroli, nel comune di Crecchio.

Gli uomini della Forestale, grazie alla puntuale conoscenza del territorio, è riuscito ad individuare la provenienza dei colpi sparati e a fermare il “cacciatore” che faceva fuoco contro la fauna selvatica.

"Dal controllo, inoltre - speiga il comandante Livia Piermattei-, è emerso come l’arma utilizzata fosse priva della limitazione di colpi prevista dalla normativa vigente e quindi mezzo di caccia non consentito. Il responsabile dell’attività di bracconaggio C.O. di anni 74, malgrado il tentativo di fuga, è stato fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria; l’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro".