È stata presentata ufficialmente la seconda edizione di Anteprima Montepulciano d’Abruzzo, in programma dal 1 al 3 marzo 2014 nel Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti.

Sasranno 53 gli stand espositivi, con 49 aziende vitivinicole partecipanti alle varie iniziative. Presenti con uno stand anche il Consorzio di Tutela il Consorzio di Tutela DOCG Colline Teramane, il Movimento Turismo del Vino, l’Associazione Donne del Vino Abruzzo e l’Enoteca Regionale d’Abruzzo.

La kermesse enologica, promossa dal Centro Commercio Interno delle CCIAA d’Abruzzo, dalla Camera di Commercio di Chieti, dall’Agenzia di Sviluppo della CCIAA di Chieti e dall’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo, dopo il positivo esito della prima edizione, si propone come un’importante occasione di promozione per l'intero settore vinicolo abruzzese.

L'evento sarà un'importante occasione per incontri d'affari con 18 importatori provenienti da USA, Canada, Regno Unito, Russia, Germania, Inghilterra ed altri paesi europei, per dare alle aziende Abruzzesi sempre più possibilità di crescita e sviluppo internazionale.



Il programma di sabato 1° marzo

La prima giornata, sabato 1° marzo, sarà interamente dedicata ai workshop d’affari, mentre i giornalisti potranno alternare le visite agli stand alle degustazioni nel Salotto delle Anteprime, appositamente realizzato affinché possano conoscere le diverse novità immesse sul mercato. Nel pomeriggio la stampa scoprirà alcuni tratti del territorio abruzzese nel Discovery Abruzzo, con la provincia di Teramo, Civitella del Tronto e la sua fortezza.

Il programma di domenica 2 marzo - aperta al pubblico

Per i 10 anni della DOCG Colline Teramane, il Consorzio di Tutela del Montepulciano DOCG Colline Teramane, presieduto da Alessandro Nicodemi, presenterà un’eccezionale degustazione di etichette, guidata da Alessandro Bocchetti del Gambero Rosso e da Luca Panunzio consigliere nazionale AIS, per rimarcare il ruolo della DOCG che contribuisce a qualificare la produzione di Montepulciano nel mondo.

Il Movimento Turismo del Vino Abruzzo, nello stand allestito nel padiglione espositivo, anticiperà gli eventi promossi dall’associazione nel corso dell’anno per la promozione del turismo enogastronomico abruzzese.

Spazio anche all’Associazione Donne del Vino Abruzzo con la degustazione “Con gli occhi delle donne” condotta da Luca Gardini, sommelier e promotore del vino italiano nel mondo, che aprirà lo scrigno dei segreti contenuti nei loro vini col racconto in presa diretta delle capacità imprenditoriali delle donne abruzzesi del vino.

Slow Food Abruzzo e Molise in due laboratori del gusto offrirà il legame inscindibile tra vino e territorio con i suoi prodotti e la sua storia. “A latte crudo sui pascoli d’Abruzzo, un viaggio nella patria della transumanza con la produzione casearia abruzzese a latte crudo, sapori e sensazioni esaltate da un buon bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo; “Facciamo merenda: pani, salumi e vini d'Abruzzo” pani con varietà di grano frutto del recupero di antiche varietà all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga accompagnati dai classici salami abruzzesi in abbinamento con una selezione di Cerasuolo e Montepulciano d'Abruzzo dell'ultima annata in grado di coniugare al meglio gusto ed equilibrio.

Il Montepulciano d’Abruzzo in cucina: la scuola di cucina RED Academy con gli chef Ermanno Di Paolo e Francesco Giordano, in 3 cooking show presenteranno i diversi utilizzi ed abbinamenti di Montepulciano d’Abruzzo nei piatti della cucina internazionale, nella pasticceria gourmet e con i prodotti del territorio.

Alle ore 11.30 SobriaMENTE, per un consumo consapevole del vino, iniziativa promossa dalla Fondazione Luca Romano Onlus per la proposta di adozione di un marchio etico e di qualità per il vino abruzzese. Ne parleranno Simone Farinelli, Rina Services SpA, Davide Pietroni e Michela Cortini docenti di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell’Università G.D’Annunzio di Pescara Chieti; i rappresentanti di alcune cantine abruzzesi che stanno adottando il marchio; concluderanno i lavori Mauro Febbo, Assessore Regionale alle Politiche Agricole e Silvio Di Lorenzo presidente del Centro Regionale per il Commercio Interno delle CCIAA d’Abruzzo.

Nel pomeriggio di domenica, alle 15,00, si terrà il Convegno dal titolo “L’influenza dei cambiamenti climatici nelle vigne d’Italia”. Il Colonnello Francesco Laurenzi, volto noto della TV e meteorologo di Mattina in Famiglia, introdurrà il tema dei cambiamenti climatici nell’ultimo secolo; Bruno Di Lena della Regione Abruzzo tratterà l’influenza dei cambiamenti climatici nei vigneti d’Abruzzo. A seguire le esperienze dal vigneto italiano ed abruzzese con i produttori Francesco Bordini e Luigi Cataldi Madonna. I cambiamenti in cantina saranno presentati dall’enologo Rocco Pasetti mentre l’evoluzione del gusto dei consumatori in funzione delle variazioni climatiche sarà a cura di Luca Panunzio, Consigliere Nazionale Associazione Italiana Sommelier. Modera l’incontro Alessandro Bocchetti, giornalista del Gambero Rosso.

A conclusione della giornata di domenica, alle 18,00 si svolgerà la premiazione del concorso fotografico, giunto alla 2 edizione, a cui hanno partecipato 89 fotografi con 246 foto. È da segnalare che nell’ambito della manifestazione Anteprima Montepulciano d'Abruzzo, Paesaggi d’Abruzzo – anche in collaborazione con blogger abruzzesi - ha promosso degli shooting fotografici creati dai fotografi in collaborazione con le cantine vinicole con la possibilità di candidare alcuni di questi scatti al concorso fotografico.

Il programma di lunedì 3 marzo

La giornata del 3 marzo è stata dedicata agli operatori abruzzesi del canale HORECA; le aziende alberghiere, di ristorazione, bar e catering abruzzesi possono incontrare le cantine presso gli stand allestiti nel padiglione A del Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti. Un momento di incontro e di conoscenza ulteriore tra operatori dello stesso territorio, voluto dalle cantine abruzzesi, affinché sia l’Abruzzo stesso il primo promotore del suo territorio e dei suoi prodotti. Novità introdotta nella giornata del 3 marzo è il FOCUS Mercati: alle 10.00, Come vendere in Estonia e in Russia, evento organizzato dall’Agenzia di Sviluppo della CCIAA di Chieti e alle 11.30 Dal concorso enologico all'e-commerce: Selezione del Sindaco e ItaliaVendeVino.it, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino per le imprese vitivinicole.