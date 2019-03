E' morto stanotte Franco Maria Chimisso, il medico 64enne rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave indicente stradale sull'autostrada A14, non lontano dal casello della Val di Sangro (la notizia di ieri).

Originario di Popoli, ma residente a Termoli, aveva lavorato a lungo nell'ospedale Vietri di Larino. Persona nota e stimata in Molise, Chimisso ha perso improvvisamente il controllo della Volkswagen Bora su cui viaggiava lungo la carreggiata nord. L'auto si è schiantata contro lo spartitraffico centrale al chilometro 420+800.

Le condizioni del paziente erano gravi. Per questo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove è spirato in nottata. Lascia la moglie e due figli.