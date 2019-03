Sarà possibile presentare le domande entro il 15 aprile prossimo per partecipare al corso gratuito di formazione professionale per animatore turistico finanziato dalla Provincia di Chieti tramite il Fondo Sociale Europeo e organizzato in collaborazione con Confartigianato Chieti. Il corso è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti nel territorio provinciale e iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Provincia di Chieti.

Sono 15 i posti disponibili e ciascun partecipante sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a 2 euro per ogni ora di lezione. La durata stabilita è di 400 ore di cui 120 di stage presso aziende del settore. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti della Legge n.845/78. Il bando di selezione in formato integrale è consultabile e scaricabile direttamente dal sito della Confartigianato Chieti, www.confartigianato.ch.it.

“Vogliamo formare giovani competenti in un settore che, nonostante la difficile congiuntura economica, offre ancora interessanti prospettive lavorative – sottolineano il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, e l’Assessore alle politiche attive del lavoro, Paolo Sisti – Il turismo è una risorsa e per quanto nelle nostre possibilità vi investiamo senza sosta perché siamo certi che i risultati non tarderanno ad arrivare”.

“Provincia di Chieti e Confartigianato condividono un impegno per assicurare al percorso formativo la giusta riuscita”, sottolinea dal canto suo il Direttore di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiulli.