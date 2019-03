Presentate giovedì pomeriggio a Francavilla le 6 rappresentative abruzzesi che prenderanno parte al Torneo delle Regioni in programma dal 13 al 19 aprile in Firuli Venezia Giulia. Un centinaio circa gli atleti tra juniores maschile, femminile, calcio a 5 maschile e femminile, allievi e giovanissimi.

11 i rappresentanti del Vastese: Alessio D'Adamo (Vastese), Andrea D'Ottavio (Vasto Marina), Alessio Fizzani (Virtus Cupello), Damiano Menna (Vasto Marina), Riccardo Ramundo (San Salvo) e Cristian Stivaletta (Vasto Marina) nella juniores, Anna Mazzatenta (Pro Vasto Femminile) e mister Francesco Mucci nel calcio femminile, Marco Napoletano (Bacigalupo) nei giovanissimi, Giuseppe Di Risio (Casalbordino) nel calcio a 5, mister Giovanni Morelli nel calcio a 5 femminile.

Qui le schede dei 6 vastesi della juniores e dell'unico rappresentante dei giovanissimi.

Gli atleti, che partiranno sabato mattina alle 7.30, dopo aver ricevuto le borse con il materiale sportivo, hanno indossato le tute della rappresentativa, posato per le foto di rito e divisi per squadre hanno sfilato al Valle Anzuca davanti al presidente della Figc Abruzzo, Daniele Ortolano.

Torneo delle Regioni 2014. Quella che sta per prendere il via sarà la 53ª edizione del torneo che si svolge dal 1959. Quest’anno ci saranno 20 squadre, in rappresentanza di tutti i comitati regionali e dei comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano, suddivisi in 5 gironi di 4 squadre ciascuno.

In totale saranno oltre 2.800 gli atleti in rappresentanza di 20 regioni, con la la Valle d’Aosta che partecipa con il Piemonte. I ragazzi alloggeranno nel Villaggio Getur di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

La formula. Da domenica 13 a martedì 15 aprile fasi ad eliminazione diretta, passano ai quarti di finale, novità di quest'anno, le prime di ogni girone e le migliori tre seconde che si disputeranno giovedì 17, le semifinali venerdì 18 e le finali sabato 18. Mercoledì 16 aprile è prevista la giornata di riposo.

Le squadre del calcio femminile sono 14, suddivise in quattro gironi, due da 4 squadre e due da 3. Si qualificano le prime e le seconde di ogni gruppo.

Albo d'oro. Per quanto riguarda la juniores l'Abruzzo non vince dal 2010, il Lazio è campione in carica. Negli allievi la nostra regione non centra il successo dal 1992 e anche qui il detentore del titolo è il Lazio. I giovanissimi non trionfano dal 2008, campione in carica è il Veneto. L'ultima vittoria del calcio femminile è datata 2009 (d’ufficio), campionesse in carica le ragazze della Lombardia. Il calcio a 5 maschile non si impone dal 2009 (d’ufficio), campione in carica è la Lombardia mentre in quello femminile l'Abruzzo non arriva primo dal 2012, lo scorso anno vinsero le Marche.





Questi i gironi dell'edizione 2014.

Juniores, Allievi, Giovanissimi e Calcio a 5

Girone A: Sicilia, Puglia, Umbria, Campania

Girone B: Toscana, Lazio, Basilicata, Piemonte Valle d'Aosta

Girone C: Lombardia, Calabria, Molise, Sardegna

Girone D: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria

Girone E: CPA Trento, Veneto, CPA Bolzano, Marche

Calcio a 11 femminile

Girone A: Veneto, Campania, Liguria, Toscana

Girone B: Abruzzo, Umbria, CPA Trento, Emilia Romagna

Girone C: Lombardia, Sicilia, CPA Bolzano

Girone D: Piemonte Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Lazio

Calcio a 5 femminile

Girone A: Abruzzo, CPA Trento, Sardegna, Campania

Girone B: Emilia Romagna, Lazio, Basilicata, Calabria

Girone C: Piemonte Valle d'Aosta, Puglia, Sicilia

Girone D: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche

Di seguito i calendari.

Calendario torneo juniores

Calendario torneo allievi

Calendario torneo giovanissimi

Calendario torneo femminile

Calendario torneo calcio a 5 maschile

Calendario torneo calcio a 5 femminile

Sito ufficiale

www.lnd.it/torneodelleregioni