"Aiutiamo la famiglia a cercarlo". E' rivolto anche ai cittadini del Vastese l'appello per Cristian Perrucci, il 31enne di Pescara di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di Pasqua, quando è stato visto per l'ultima volta a bordo della sua auto a Sambuceto.

Da quel momento, Cristian non è più tornato a casa e ha fatto perdere le sue tracce.

Se qualcuno lo vede, può contattare la sorella Luana al numero 327 0663636 o lo zio Toni al numero 348 3399966.