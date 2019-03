Rintracciato a Civitavecchia, dai carabinieri di Pescara e della città laziale, proveniente dalla Spagna, Christian Perrucci, il 36enne di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di Pasqua. Ad attenderlo al porto i militari e la guardia di finanza di Civitavecchia. Il suo nome era tra i passeggeri di un traghetto proveniente da Barcellona. Era provato ma in buone condizioni. Ha chiesto scusa. Il suo gesto dettato da stress. "Non mi imitate", ha detto rivolto alle persone in difficoltà.

Molta emozione e appelli aveva provocato l'allontanamento del trentaseienne di cui si è occupata anche la trasmissione di Raitre Chi l'ha visto.

Dalle prime ricostruzioni è stato accertato che Perrucci già nella serata di domenica era giunto a Civitavecchia per poi imbarcarsi il giorno successivo per Barcellona. Giunto in Spagna - secondo gli investigatori - ha trascorso una notte in macchina e poi ha deciso di fare ritorno in Italia. I motivi della sua sparizione vengono ricondotti ad un momento di forte stress legato a problematiche di tipo lavorativo. Ai militari dell'Arma coordinati dal capitano Claudio Scarponi, Christian è apparso provato ma in buone condizioni. Il 36enne ha ringraziato le forze di polizia scusandosi con i familiari e gli investigatori per quanto fatto e invitando le persone in difficoltà a non emulare il suo gesto. (ANSA)