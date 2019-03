Il Vasto Marina batte 3-0 la Torrese in finale e conquista il terzo titolo regionale consecutivo. In gol Cesario al 4' e Monachetti al 61' e al 79'. Un successo che quasi non fa più notizia, ma che permette alla squadra allenata da Antonio Maccione di accedere alla fase nazionale del campionato juniores d'elite.

La partita. Neanche il tempo di iniziare e dopo 4 minuti il Vasto Marina passa subito in vantaggio, Monachetti prende palla nella propria metà campo, avanza e si allarga sulla sinistra, apre per Cesario sulla destra a incrociare, l’attaccante riceve in area, colpisce di sinistro e realizza il 14° gol con la juniores, terzo gol consecutivo in tre finali regionali d’elite.

Al 6' un tiro dalla distanza di Tramontana sorvola la traversa e un minuto dopo Cesario si divora la rete del raddoppio davanti a De Felice. Al 9' Cesario dalla sinistra serve Marinelli che calcia al volo, ma la sfera si perde sul fondo.

I vastesi insistono per cercare il raddoppio, al 10' Stivaletta dalla sinistra mette in mezzo per Cesario, Di Francesco anticipa e devia in angolo. Dopo la sfuriata iniziale il Vasto Marina attende e lascia giocare la Torrese provando a sfruttare le ripartenze.

Al 22' ci prova D'Alessandro dalla sinistra, De Felice si distende e para, al 27' un tentativo di Monachetti viene strozzato dalla difesa avversaria. Al 29' risponde Aureli dal limite ma non centra lo specchio della porta, passa un minuto e c’è un’altra buona occasione per il Vasto Marina, questa volta sui piedi di Tramontana che, a tu per tu con il portiere avversario, non coglie l'attimo e si fa recuperare dalla difesa.

Al Torrese in avanti con 31' Damiani che manda a lato, la partita è aperta, continui i capovolgimenti di fronte. Al 39’ Tramontana vede Stivaletta libero e lo serve, il centrocampista avanza verso l’area a tira, pallone fuori.

Al 48' strepitoso gesto atletico di Stivaletta che riceve in area dalla destra da Tramontana, stoppa e colpisce in rovesciata la palla che sorvola di poco la traversa. Torrese pericolosa al 55' con Addari che da fuori area lascia partire un tiro insidioso che Gaspari manda sopra la traversa.

Al 59' occasionissima per la Torrese: Gaspari esce su uno spiovente dalla sinistra, prima Di Francesco, poi Addari non riescono a metterla dentro. Dall’estremo rischio la squadra di Maccione passa in un attimo alla gioia, al 61' c'è il raddoppio con un capolavoro di Monachetti dalla distanza con un tiro a giro forte e preciso che si insacca alle spalle di De Felice.

Vasto Marina vicino al terzo gol al 67', Tramontana sulla fascia avanza e crossa per Cesario che al volo manda fuori. La Torrese però è ancora in partita e si rende pericolosa con Damiani che in area impegna Gaspari che neutralizza.

Non è finita, al 76’ Monachetti dalla sinistra fa perdere la via di casa ai difensori della Torrese, serve in area Tramontana che manda fuori. Al 79' Vasto Marina ancora in gol, è sempre un irrefrenabile Monachetti che si accentra e calcia dal limite firmando la terza rete, fotocopia della precedente. Per lui è il 18° gol in campionato, l'ex Virtus Lanciano si conferma capocannoniere della squadra.

Poi non succede più nulla, il signor Vitelli di Pescara fischia la fine e il Vasto Marina porta a casa la terza coppa consecutiva di campione regionale e accede alle fasi nazionali. Vincere non è mai facile, ripetersi lo è ancora di più, anche se sei la favorita. Ora, dopo un po' di riposo, si penserà al prossimo obiettivo, che è quello di migliorare il piazzamento nelle nazionali, che si sono interrotte sempre ai quarti di finale.

Tabellino

Vasto Marina-Torrese 3-0 (1-0)

Reti: 4’ Cesario (Vasto Marina), 61’ Monachetti (Vasto Marina), 79’ Monachetti (Vasto Marina)

Vasto Marina: Gaspari, Iammarino, D’Alessandro, Stivaletta, Menna, Di Biase, Tramontana (86’ Nocciolino), Marinelli, Cesario (78’ Carulli), Monachetti (88’ Forte), Labrozzi (68’ D’Ottavio). A disposizione Macchia, Lanzetta, Salvatore. Allenatore Maccione Antonio

Torrese: De Felice, Cintioni (86’ D’Ascanio), Di Marco, Di Francesco, Panara, Celomi, Addari, Compagnoni (58’ Sekkal), Damian (88’ Olivieri), Croce (86’ Ricci), Aureli (89’ Di Matteo). A disposizione Falconi, Meluso. Allenatore Capitanio Guerino

Arbitro: Pierpaolo Vitelli di Pescara

Ammoniti: Labrozzi (Vasto Marina), Di Francesco (Torrese)