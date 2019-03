Appuntamento con la musica british a Pescara nella speciale data del 17 maggio. Al Loft 128 arriverà Paul ‘Bonehead’ Arthurs, fondatore e chitarrista degli Oasis, impegnato nel tour in collaborazione con il cantante e compositore Alex Lipinski. Il risultato di questa partnership è un esaltante mix tra le atmosfere sonore dei Verve e tracce della vena compositiva di inni da stadio di Noel Gallagher. I due parteciperanno ad una serie di festival estivi in UK ed è in uscita un singolo di debutto su etichetta Cherry Red. In occasione della Supersonic Night e per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione di Definitely Maybe Bonehead e Lipinski proporranno oltre a pezzi inediti anche alcune cover degli Oasis.

Ad aprire la serata sarà la tribute band degli Oasis, Radio Supernova, di cui fanno parte anche i due musicisti de La Differenza, Gio Martinelli e Davide Cancelli, oltre al cantante Alessandro Biancucci e ai chitarristi Roberto Flammini e Andrea Di Bartolomeo. Per la band abruzzese che riscuote enorme successo in tutta Italia oltre ad aver suonato all'estero e, naturalmente, oltremanica, sarà un'occasione davvero speciale. La Supersonic Night, organizzata sin dal 2000 da Wonderwall (il fans club italiano ufficiale degli Oasis e fratelli Gallagher) sarà poi chiusa a cura del dj set di Giorgio Di Berardino e Alesso Cacciatore.

