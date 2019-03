La Corte di Appello de L'Aquila - Sezione Lavoro - ha condannato una tra le principali società operanti nel settore trasporto pubblico locale, ovvero la storica Sangritana Spla, il cui unico socio è la Regione Abruzzo.

L'oggetto del contendere è l'annosa questione relativa a dipendenti adibiti allo svolgimento di mansioni superiori che attendono ormai da anni il riconoscimento di qualifica superiore e il pagamento delle connesse differenze retributive, le quali ammontano a svariate migliaia di euro.

Con sentenza dell'8 maggio 2014, la Corte d'Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano ed inaugurando un nuovo orientamento della giurisprudenza in materia, ha dichiarato il diritto del ricorrente, sig. Massimo Vatieri ad essere inquadrato da parte della società Ferrovia Adriatico Sangritana spa, in un profilo professionale corrispondente ad un parametro superiore rispetto a quello del suo attuale inquadramento ed a corrispondergli le differenze retributive che, secondo una stima approssimativa, ammontano a circa € 20.000,00.

Difatti, sin dall’instaurazione del predetto rapporto di lavoro, in aggiunta alle mansioni operative proprie del parametro di appartenenza, il sig. Vatieri è stato adibito stabilmente ed in maniera preponderante e continuativa all’esercizio di mansioni superiori.

Tale adibizione a mansioni superiori non è avvenuta per sostituzione temporanea di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, né “in addestramento”, né tantomeno per fronteggiare casi straordinari e/o di emergenza, avendo rappresentato l’elemento di normalità nell’ambito delle diverse attività concretamente svolte dal Vatieri sin dall’instaurazione del predetto rapporto dipendente.

Tale vicenda, oltre a riguardare il ricorrente nel caso specifico, investe diversi altri dipendenti della Ferrovia Sangritana, che da tempo ed in maniera costante, vengono adibiti a mansioni superiori e sono in attesa del relativo inquadramento e riconoscimento economico da parte della società Ferrovia Adriatico Sangritana spa, il cui unico socio è la Regione Abruzzo. Il signor Vatieri è stato rappresentato e difeso in tale controversia dall'avvocato Luca Damiano del foro di Vasto.