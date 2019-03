Era il mito dei podisti abruzzesi, con i suoi 82 anni portati magnificamente lungo le strade delle competizioni podistiche d'Italia e non solo. Duilio Fornarola, atleta di Atessa, è morto questa mattina mentre partecipava alla Maratona Dannunziana di Pescara. Si stava preparando per partecipare, per la sesta volta, alla maratona di New York. Tesserato per il gruppo "I Lupi d'Abruzzo" della sua Atessa, era accolto con grandi sorrisi ed entusiasmo ovunque si presentasse a correre. Solo due settimane fa era stato a Vasto, per partecipare al Trofeo Podistico Città del Vasto, dove aveva salutato con affetto i suoi amici, tra cui i presidenti dei diversi sodalizi del territorio, Lucio Del Forno, Daniele Altieri, Nicola Delli Benedetti e Michele Colamarino.

Proprio il presidente della Podistica San Salvo, in gara anche lui oggi a Pescara, si è trovato ad assistere ai soccorsi. "Dopo qualche minuto di massaggio cardiaco - racconta Colamarino - sembrava che Duilio potesse farcela. E invece il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Per noi è un grande dolore".

Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha affidato alla sua pagina facebook il messaggio di cordoglio. "Il sindaco Marco Alessandrini, la Giunta, l'Amministrazione comunale si stringono alla famiglia e alla squadra dei Lupi d'Abruzzo di Atessa per la perdita dell'atleta e amico durante la Maratona Dannunziana".