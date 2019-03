La notizia supera i confini regionali e colpisce l'opinione pubblica in tutta Italia.

Niente minigonne, tacchi e uscite con amiche né foto su Facebook, fino al divieto di salutare amici e compagni se non del gruppo: una vita divenuta impossibile per un'adolescente, vessata dal fidanzato coetaneo. Lei, esasperata, ha chiesto aiuto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri. Il baby stalker è stato arrestato e collocato in una comunità di recupero; l'ordinanza di custodia cautelare è del Gip del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila per i reati di atti persecutori.

"La triste vicenda su cui si è fatta luce - ha spiegato il capitano della Compagnia di Pescara, Claudio Scarponi - testimonia purtroppo, ancora una volta, l'attualità del dramma della violenza sulle donne, fenomeno largamente diffuso e che fa vittime in ogni fascia d'età, condizione sociale ed economica: solo ribellarsi a questa situazione, denunciando quanto accade, permette di non sprofondare in un vortice di soprusi e violenze".

ANSA