Uno studente universitario è stato arrestato a Chieti dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chieti, ieri sera, lo hanno fermato nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Tricalle, mentre si stava allontanando a bordo della sua auto.

Il giovane, di 28 anni, al momento del controllo aveva in tasca alcune dosi di cocaina pronte per la vendita. Nella sua abitazione i carabinieri hanno poi trovato altre dosi della stessa sostanza stupefacente, piccole quantità di marijuana ed hashish, tre bilancini di precisione, 300 euro circa in contanti e delle bustine di cellophane abitualmente utilizzate per confezionare le dosi. La droga sequestrata ed il restante materiale erano stati riposti all’interno di una cassetta per attrezzi da lavoro, custodita in camera da letto. L’arresto del 28enne scaturisce da una serie di controlli antidroga messi in atto dai militari della Compagnia di Chieti nella zona del Tricalle.

Da alcuni giorni gli uomini dell’Arma avevano notato uno strano andirivieni di soggetti conosciuti come abituali assuntori di droghe nei pressi dell’abitazione dello studente universitario visto, in più occasioni, in loro compagnia. Ieri sera, dopo il fermo, è arrivata la conferma. La droga sequestrata sarà ora analizzata al fine di stabilire l’esatto principio attivo. Il 28enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del suo arresto.

Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa