Anche l'Unione Nazionale Cronisti Italiani (Unci) scende in piazza a sostegno dei giornalisti dell'edizione Abruzzo e Molise de Il Tempo. Il presidente dell'Unci, Guido Columba, partecipera' alla manifestazione organizzata dal Sindacato Giornalisti Abruzzesi che si svolgera' sabato dalle 10,30 a Pescara, sotto i portici di piazza della Rinascita, davanti alla redazione del quotidiano.

La proprieta' del giornale, dopo 60 anni di autorevole presenza nella regione - crive l'Unci in una nota - ha deciso una pesante ristrutturazione aziendale che portera' alla chiusura dell'edizione Abruzzo e Molise della storica testata e all'espulsione dal ciclo di lavoro di 40 giornalisti. Il piano presentato dall'azienda prevede la cassa integrazione a zero ore per dieci dei giornalisti assunti e la cessazione del rapporto di lavoro con i trenta collaboratori che ogni giorno prestano servizio sul territorio e che non avranno alcun paracadute in questa uscita. L'Unci ribadisce la richiesta alle forze politiche e imprenditoriali del territorio abruzzese e molisano di impegnarsi affinche' l'azienda riveda i suoi pesanti piani di ridimensionamento.

Chiede al sottosegretario all'Editoria Luca Lotti che sia approfondita la reale portata della crisi che sta attraversando una testata che rappresenta un pezzo importante della storia del giornalismo italiano e che sia esercitato un severo di controllo sulle condizioni che hanno portato al pesante passivo ufficializzato dall'editore de Il Tempo. L'Unci - conclude la nota - continuera' ad essere al fianco dei colleghi, dipendenti e collaboratori, in ogni iniziativa che vorranno mettere in atto, anche con il sostegno della Fnsi e dei sindacati territoriali.

AGI