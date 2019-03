Continuano senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri della Compagnia di Chieti. Nel weekend appena trascorso un altro studente universitario fuorisede è stato sorpreso dai militari dell’Arma con dosi di marijuana e cocaina pronte per la vendita.

A finire in manette con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato, questa volta, un 28enne di San Severo (Foggia), noto alle forze dell’ordine, nei confronti del quale l’autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto operato dai carabinieri, ha disposto l’obbligo di dimora nel suo comune di nascita. I militari del Nucleo operativo e radiomobile, nel transitare nella zona industriale dello Scalo, hanno notato il giovane che parlava animatamente con un’altra persona, poi identificata in un 29enne della zona.

I due alla vista degli uomini dell’Arma hanno cercato di allontanarsi ma sono stati subito fermati e controllati. Il più grande aveva con se un involucro contenente mezzo grammo di cocaina e, pertanto, è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Diversamente è andata per lo studente fuorisede.

Nella sua abitazione i carabinieri hanno recuperato, all’interno della sua camera da letto, tre involucri contenenti 83 grammi di marijuana, 5 involucri contenenti complessivamente 17 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Tratto in arresto è stato posto ai domiciliari e successivamente rimesso in libertà con l’obbligo di dimora nel Comune di San Severo.

Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa