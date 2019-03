Un aquilano di 21 anni, Francesco Leccese, è morto ieri sera a Birmingham, città in cui viveva da qualche mese. Il giovane era arrivato in Inghilterra in estate. Poi era stato assunto a tempo indeterminato come croupier nel casinò della città inglese.

Tra le cause della morte si fa largo l'ipotesi dell'omicidio avvenuto, da quanto si è appreso, per accoltellamento.

La polizia ha fermato un connazionale, coinquilino del giovane insieme ad altri italiani.

I genitori del 21enne - il padre è poliziotto in servizio all'Aquila - sono giunti a Birmingham e domani avranno le prime informazioni ufficiali, oltre a dover compiere il triste rituale del riconoscimento. Già domani potrebbero aversi le prime indicazioni sull'esito dell'autopsia.

ANSA