Resta in custodia il giovane sospettato dell'omicidio di Francesco Leccese, il 21enne aquilano morto a Birmingham dove viveva da qualche mese. È quanto ha riferito la polizia delle West Midlands, secondo cui il 20enne - che sarebbe italiano e coinquilino della vittima - non è stato ancora formalmente incriminato. Nel pomeriggio di ieri era previsto il riconoscimento del corpo: i genitori erano giunti due giorni fa a Londra dove sono stati assistiti dal personale consolare, per poi recarsi a Birmingham.

ANSA