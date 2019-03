Due casi di morti sospette in Abruzzo legate alla vicenda vaccini. Un uomo di 89 anni è deceduto in casa a Francavilla al Mare. Dalle prime informazioni si sarebbe vaccinato lo scorso martedì forse proprio con il Fluad. In corso accertamenti.

L'altro caso nell'area frentana, intorno a Lanciano, è quello di un'anziana, sempre di 89 anni, che si era vaccinata il giorno prima. La morte sarebbe avvenuta in casa, nel comune di Frisa. Il referto di morte parla di ictus e sono in corso le valutazioni del caso. In entrambi i casi il vaccino è stato somministrato prima della segnalazione dell'Aifa sui lotti di Fluad e prima dello stop sulle dosi sospette. Nessuna ipotesi al momento è stata formulata. Da parte dei sanitari per il decesso a Francavilla al Mare: "Allo stato con gli elementi in possesso la morte assume connotati di morte naturale".

ANSA