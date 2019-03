"Ciao a tutti, quello che vedete in foto è mio figlio Federico. Il 25/08/2014, a causa di un brutto incidente stradale, ha riportato una grave lesione spinale". Inizia così l'appello di Germano Cetrullo, che vive a Pescara e chiede aiuto a tutti gli abruzzesi affinché sostengano attraverso le loro donazioni il costoso intervento che il figlio Federico deve affrontare a Zurigo: servono 100mila euro.

Federico "è stato operato d'urgenza, ma il suo corpo non ha risposto adeguatamente alle cure". Anche i sanitari non hanno da subito compreso la gravità delle sue condizioni. Ne è nato - racconta papà Germano - un peregrinare tra vari ospedali, che stanno asciugando le speranze di rivederlo in piedi. Oggi ha perso 20 kg e ogni giorno che passa peggiora sempre più. L'unica speranza ancora viva per farlo rialzare risiede nel ricovero presso una delle due cliniche svizzere di Zurigo, disposte ad eseguire un delicatissimo intervento. Ovviamente queste strutture aprono le porte solo dietro la corresponsione di una cifra di denaro per me irraggiungibile: circa €100.000. Non avrei mai pensato di percorrere questa strada, ma, da padre, non posso fare diversamente. Mi appello alla vostra sensibilità e ringrazio, sin d'ora, tutti coloro che hanno dedicato un po' del loro tempo, anche solo per leggere queste righe. Le spese sostenute saranno tutte documentate e pubblicate".

Beneficiario bonifico: Germano Cetrullo

Codice Iban per la donazione: IT06B0760105138246276446279

Causale: Donazione Federico Cetrullo