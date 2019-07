Successo in rimonta per la Vastese che batte 2-1 il San Nicolò

Successo in rimonta per la Vastese che, nella 6ª giornata del campionato di serie D, ha vinto 2-1 a Pineto contro il San Nicolò. Con questo successo, il secondo consecutivo dopo la vittoria di una settimana fa all'Aragona con la Jesina, la squadra di mister Colavitto sale a 10 punti in classifica e si piazza a ridosso della zona playoff con 6 punti di distacco da uno scatenato Campobasso capolista che oggi ha vinto anche il derby con l'Agnonese.

Eppure al Pavone di Pineto le cose non erano iniziate nel migliore del modi per i biancorossi, gelati dopo appena 6 minuti dal gol di Tedesco sugli sviluppi di un corner. La squadra ospite non si è fatta prendere dalla frenesia e con pazienza è andata alla ricerca del pareggio arrivato al 35' grazie ad una punizione di capitan Fiore dal limite dell'area.

Nella ripresa i vastesi hanno alzato la pressione per andare alla ricerca della vittoria. Al 10' ci ha provato Cristaldi in contropiede, poi brividi per la difesa del San Nicolò quando Fiore, dopo aver ricevuto palla da Bittaye, ha centrato l'incrocio dei pali con una conclusione a giro. Quell'azione pericolosa è stata solo il preludio del gol perchè poi Fiore, a 1 minuto dalla fine, ha servito a Leonetti la palla giusta per il gol del 2-1.

Vittoria biancorossa e festa con i tifosi arrivati in buon numero da Vasto. Mercoledì la Vastese tornerà in campo per la sfida di Coppa Italia in casa del Francavilla e domenica ospiterà il Monticelli per la 7ª giornata del campionato di serie D.

San Nicolò - Vastese 1-2

(pt 6’ Tedesco, 35’ Fiore; st 44’ Leonetti)

San Nicolò: Di Berardino, Ndiaye, Mozzoni, Kane (18’ st De Carolis), Fabriani, De Santis, Massetti (12’ st Moretti), Sassarini, Tedesco (38’ st Moriero), Chiacchiarelli (18’ st Petronio), Maisto. A disposizione: D’Ostilio, Balzano, Belchev, Kala, Nisi. Allenatore: Luca Campanile

Vastese: Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo, Amelio, Bagaglini, Stivaletta (20’ st Bittaye), Pizzutelli, Cristaldi (26’ st Di Pietro), Fiore (45’ st Napolitano), Leonetti. A disposizione: Coppola, Iarocci, Viscardi, Casciani, Lucciarini, Colitto. Allenatore: Gianluca ColavittoArbitro: Augusto Quattrociocchi di Latina (Nardi e Castiglione)

Ammoniti: De Santis, Tedesco e Iodice.

Allontanato, al 25’ st, il tecnico di casa, Luca Campanile per essere uscito fuori dall’area tecnica.

La 6ª giornata

Fabriano Cerreto - L'Aquila 1-2

Francavilla - Castelfidardo 0-1

Jesina - Pineto 1-1

Monticelli - San Marino 0-0

Nerostellati - Recanatese 0-0

Olympia Agnonese - Campobasso 0-1

San Nicolò - Vastese 1-2

Sangiustese - Avezzano 1-2

Vis Pesaro - Matelica 1-1

La classifica: 16 Campobasso; 13 Vis Pesaro, Castelfidardo, Matelica; 12 L'Aquila; 10 Sangiustese, Vastese; 9 Jesina; 8 San Marino; 7 Pineto; 6 Francavilla, Fabriano Cerreto, San Nicolò, Avezzano, Recanatese; 4 Olympia Agnonese; 3 Monticelli; 2 Nerostellati.