Qualificazioni mondiali, la Nazionale femminile gioca a Castel di Sangro

L'Abruzzo abbraccerà la Nazionale di calcio femminile per una gara di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. È Castel di Sangro la sede scelte per la sfida del prossimo 24 ottobre alle 15 in cui le azzurre allenate dal ct Milena Bartolini affronteranno la Romania. Per tutto l'Abruzzo calcistico saranno giorni di festa sportiva oltre che di crescita tecnica. Infatti, sabato 21 ottobre, tutti gli allenatori, preparatori atletici e preparatori dei portieri della regione sono invitati a partecipare alla seduta di allenamento allo stadio Patini di Castel di Sangro.

Nel cammino verso il Mondiale, manifestazione in cui l'Italia manca dal 1999, il gruppo azzurro viaggia a punteggio pieno nel girone 6, dopo le vittorie contro Moldavia e Romania (1-0 a settembre). Quella di Castel di Sangro, il ritorno contro la Romania, sarà la penultima sfida del 2017, poi ci sarà quella con il Portogallo (28 novembre) e poi si tornerà in campo ad aprile 2018.

Tra le giocatrici convocate da Milena Bartolini c'è anche Daniela Sabatino, attaccante del Brescia originaria di Castelguidone e titolare nell'ultima sfida contro la nazionale rumena. E chissà che, giocando nella sua terra d'origine non possa togliersi la soddisfazione di segnare un gol con la maglia azzurra davanti al pubblico abruzzese.

Le convocate

Portieri: Chiara Marchitelli (Brescia), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma);

Difensori: Elisa Bartoli (Fiorentina), Alia Guagni (Fiorentina), Lisa Boattin (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Elena Linari (Fiorentina), Valery Vigilucci (Fiorentina);

Centrocampisti: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Carissimi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Sara Tardini (Sassuolo), Sandy Iannella (Sassuolo), Valentina Bergamaschi (Brescia);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).