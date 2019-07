Si stacca pezzo d’intonaco, chiuso Liceo Artistico di Chieti

Resterà chiuso domani e dopodomani il Liceo Artistico di Chieti dove ieri da un solaio si è staccato un pezzo di intonaco, caduto sugli armadi, all'interno dell'aula professori. La decisione di sospendere l'attività didattica è stata presa questa mattina al termine di una riunione svoltasi in Comune alla quale hanno preso parte per la Provincia proprietaria dell'immobile, il dirigente del settore edilizia Carlo Cristini, il sindaco Umberto Di Primio ed il dirigente Di Renzo. Chiusura necessaria per effettuare una serie di verifiche tecniche sui solai dell'intero edificio scolastico per accertare le cause dell'accaduto.

Questa mattina i 250 alunni del Liceo Artistico hanno dato vita ad una manifestazione davanti alla sede della Provincia a Chieti dove hanno esposto alcuni striscioni. All'esito delle verifiche tecniche, nella giornata del 14 ottobre si terrà una nuova riunione. Ieri subito dopo il distacco dell'intonaco la scuola è stata evacuata e si è proceduto alla chiusura di due aule.

Ansa