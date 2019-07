Di Bello firma la vittoria del Futsal Vasto in casa del Doogle

Seconda partita e seconda vittoria per il Futsal Vasto nel campionato di serie C2 di calcio a 5. I biancorossi di mister Michael Rossi hanno superato di misura la neopromossa Doogle nella sfida andata in scena al palazzetto di Bucchianico grazie ad una rete di Francesco Di Bello.

Nel primo tempo le due squadre si studiano e provano a pungere mantenendo sempre alta l'attenzione in fase difensiva. Nessuna delle due contendenti, però, riesce ad andare in gol e al riposo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa si infiamma la partita, l'espulsione di Porretti costringe i biancorossi a giocare temporaneamente in inferiorità numerica e poi salgono in cattedra i due portieri con interventi che mantengono le reti inviolate. A cinque minuti dalla fine c'è l'episodio che decide la partita. Una violenta conclusione di Gaspari viene respinta dall'estremo difensore locale ed è lesto Di Bello a ribattere in rete per il gol che decide la partita.

Con questi tre punti il Futsal Vasto viaggia a punteggio pieno insieme al Paul Merson. Sabato prossimo la squadra del presidente Giacomucci riceverà la visita del San Vito.

La 2ª giornata

Casoli - San Pietro Tollo 1-4

San Vito - Paul Merson 5-7

Centro Sportivo Teatino - Futsal Ripa 3-5

Doogle - Futsal Vasto 0-1

Futsal Tollo - Eurogames Cupello domenica 15 ottobre

riposo Delfino C5



La classifica: 6 Paul Merson, Futsal Vasto; 4 Futsal Ripa; 3 San Pietro Tollo, Centro Sportivo Teatino; 1 Delfino C5, Futsal Tollo, San Vito; 0 Eurogames Cupello, Casoli, Doogle.