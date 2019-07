Vasto Basket corsara a Pescara: prima vittoria esterna in stagione

Seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie C silver per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket, la prima esterna della stagione. Al PalaElettra i biancorossi di coach Gesmundo partono subito con il piede giusto, chiudendo avanti di 5 il primo quarto e imponendo una supremazia mai in discussione per tutta la partita. Ierbs e compagni, che oggi hanno dovuto fare a meno del contributo di Vincenzo Dipierro, sono rientrati negli spogliatoi per il riposo avanti di 7 e poi hanno incrementato nel terzo e ultimo quarto fino al 71-57 con cui hanno chiuso la partita.

Come una settimana fa è stato Oluic il top scorer della Vasto Basket, con 27 punti a referto, seguito da un Di Tizio a quota 15 che si è ormai messo alle spalle i problemi al ginocchio. La Vasto Basket sale a quota 4 punti in classifica e, nella prossima giornata, giocherà ancora lontana dalle mura amiche andando a far visita al Nova Basket Campli.

Pescara Basket - Vasto Basket 57-71 (17-22/30-37/43-58/57-71)

Pescara: Di Giorgio 14, Marino 2, Toro 0, Guerra 6, Boscherini 0, Di Giovanni ne, Masciopinto 7, Mordini 12, Fasciocco 14, Di Donato 0, Capuani 2, Malkic 0. Coach: Di Tommaso

Vasto Basket: Bernardotto 1, Pace 0, Stefano 0, Flocco 2, Marino 5, Di Tizio 15, Di Rosso 0, Ierbs 4, Oluic 27, Peluso 8, Peric 9. Coach: Gesmundo

Arbitri: Pisetta di Teramo e Santarelli de L'Aquila