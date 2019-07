Niente da fare per l’Eurogames Cupello nella sfida con il Futsal Tollo

Domenica amara per l'Eurogames Cupello che, nella seconda giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5, rimedia una pesante sconfitta esterna contro il Futsal Tollo. La partita, giocata ieri al palazzetto ortonese di Fontegrande, finisce 9-1 per i padroni di casa che salgono a quota 4 in classifica mentre i cupellesi restano ancora fermi al palo.

Nel primo tempo l'Eurogames, priva di pedine importanti come lo squalificato Verini e gli indisponibili Somma e Fortunato, va sotto dopo 5 minuti con il gol di Hida. La squadra di mister Conti prova a prendere le misure agli avversari ma è costretta a subire la rete del raddoppio al 22' con Micello.

Nella ripresa, nonostante la voglia di riscatto degli orange, i tollesi vanno subito in gol con Marcone e Ranalli, chiudendo di fatto la partita. La squadra di casa incrementa poi il punteggio con il gol di Giardino, la doppietta di Zulli, il gol di Giancola e quello ancor di Ranalli mentre per l'Eurogames Marchetta segna l'unica rete di giornata.

Sabato prossimo Fortunato e compagni proveranno a riscattarsi nella sfida casalinga contro il Delfino C5, formazione che mercoledì scorso, vincendo di misura, l'ha eliminata dalla Coppa.

La 2ª giornata

Casoli - San Pietro Tollo 1-4

San Vito - Paul Merson 5-7

Centro Sportivo Teatino - Futsal Ripa 3-5

Doogle - Futsal Vasto 0-1

Futsal Tollo - Eurogames Cupello domenica 9-1

riposo Delfino C5



La classifica: 6 Paul Merson, Futsal Vasto; 4 Futsal Ripa, Futsal Tollo; 3 San Pietro Tollo, Centro Sportivo Teatino; 1 Delfino C5, San Vito; 0 Eurogames Cupello, Casoli, Doogle.