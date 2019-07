Ricoverato in chirurgia trentaseienne investito da un autobus

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara il trentaseienne investito ieri sera da un pullman.

L'incidente è avvenuto lungo il centralissimo corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con viale Mazzini, a poche decine di metri dal terminal bus.

Per cause che la polizia municipale sta accertando al fine di individuare le responsabilità, un autobus della Tua, l'azienda pubblica di trasporti regionali, ha investito il giovane, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia III.