Vola la Vasto Basket: vince lo scontro diretto e consolida il primato in classifica

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket vola in testa alla classifica nel campionato di serie C silver. Lo scontro diretto con il Magic Basket Chieti nel turno infrasettimanale dice bene ai biancorossi che conquistano sul filo di lana una preziosa vittoria in trasferta, la quinta consecutiva nelle prime sei giornate di campionato. I due punti conquistati nella sfida odierna permettono alla squadra del presidente Spadaccini di restare in vetta a quota 10 insieme al Teramo a Spicchi.

Al Paladayco di Chieti va in scena una partita avvincente tra due formazioni che, insieme al Teramo a Spicchi, sono in testa alla classifica. Coach Gesmundo ha preparato nel dettaglio la partita e i biancorossi partono subito con tanta intensità e, sulla sirena del primo quarto, trovano la tripla di Vincenzo Dipierro che vale il +4 (24-20). Nel secondo parziale la Vasto Basket prova ad allungare alzando un muro difensivo che già con L'Aquila ha dato ottimi risultati e poi affidandosi alla verve realizzativa dei suoi tiratori. E così, al termine dei secondi dieci minuti, è una bomba di Peric a far salire il vantaggio a 10 punti con il 48-38 a favore dei biancorossi con cui si va negli spogliatoi.

Si torna in campo dopo il riposo lungo e la sfida si infiamma. I padroni di casa provano con forza a rientrare ma, al termine del parziale, è ancora la Vasto Basket a condurre per 70-62. Come da pronostico gli ultimi dieci minuti sono al cardiopalma, perchè prima i vastesi incrementano il loro vantaggio, poi cedono e il Magic Chieti tenta con veemenza di rientrare in partita e la Vasto Basket deve respingere l'assalto rischiando la beffa dopo una partita condotta sempre avanti. Il fortino biancorosso resiste e alla fine lo scarto è di un solo punto, 85-84. Ma tanto basta ai biancorossi per poter festeggiare per il quinto successo consecutivo e la conferma in vetta alla classifica.

Domenica la serie C silver tornerà di nuovo in campo per la 7ª giornata di andata. Al PalaBCC (domenica 5 novembre alle 18) arriverà un'Airino Termoli in crescita dopo un avvio di stagione difficile. Ma la Vasto Basket arriverà a questo appuntamento forte del primato in classifica e di una serie di vittorie che Ierbs e compagni vorranno di certo allungare.

Magic Chieti - Vasto Basket 84-85

Parziali: 20-24; 38-48:62-70; 84-85

Magic Basket Chieti: Berardi,Alba 1,Di Falco 8,Mennilli 20, Italiano 20, Povilaitis 12, Fusella, Gallo 3, Pelliccione 17, Masciulli 3, Sassano, Razzi.

Vasto Basket: Pace 9, Fiocco, Dipierro 18, Marino, Di Tizio 14, Di Rosso, Ierbs 2, Oluic 26, Puluso, Peric 16.