Under 21, da oggi una settimana di allenamenti a Città Sant’Angelo

La Nazionale Under 21 si allena per una settimana al centro sportivo Poggio degl Ulivi di Città Sant'Angelo. Gli azzurrini, allenati da Gigi Di Biagio, iniziano oggi la preparazione in vista dell'amichevole di Frosinone che, il 14 novembre, li vedrà opposti alla Russia.

I convocati si sono radunati alle 12.30 presso l'Hotel Ekk di Marina di Città Sant'Angelo e, poco dopo le 15,30, hanno iniziato il primo allenamento.

Doppie sedute preparazione martedì e mercoledì, mentre giovedì 9 novembre alle 15.30, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, la under 21 giocherà una gara amichevole con il Pescara di Zeman, che farà le prove generali in vista della gara di campionato di domenica prossima a Bari.