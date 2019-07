Fratelli d’Italia, dalla provincia di Chieti 28 grandi elettori al Congresso nazionale

Saranno in 28 dalla provincia di Chieti a partecipare al Congresso Nazionale di Fratelli d'Italia che si svolgerà il 2 e 3 dicembre a Trieste. Domenica 4 novembre, durante l'assemblea provinciale del partito di Giorgia Meloni, sono stati eletti i 22 delegati che, insieme ai 6 partecipanti di diritto, costituiranno il gruppo di 28 grandi elettori per l'appuntamento nazionale.

Con i sei delegati di diritto, Etel Sigismondi, Antonio Tavani, Franco Vanni, Marco Di Paolo, Marco Di Michele Marisi e Nicola D’Ambrosio, andranno a Trieste gli eletti: Gianluca Ballerini, Mattia Di Giovanni, Antonio Cagnola, Franco Cespa, Luigi Comini, Leda D'Alessio, Stefano De Medio, Giuseppe Della Penna, Carmine Di Giovanni, Paolo Di Guglielmo, Angelo Di Nardo, Giuseppe Di Nardo, Angelo Di Pasquale, Francesco Giordano, Arturo Macchiaroli, Nicola Mascolo, Roberto Miscia, Gabriele Nardone, Francesco Primavera, Guido Santulli, Vincenzo Suriani, Carla Zinni.

"L'appuntamento chietino di sabato scorso, presieduto dal dirigente napoletano Marta Schifone e dal Coordinatore Regionale Etel Sigismondi, ha rappresentato un momento di discussione importante all’interno di Fratelli d’Italia, che si è chiuso dopo tre ore abbondanti di discussione alla quale hanno preso parte oltre sessanta iscritti, autori di interventi politici e testimonianze amministrative - spiega una nota del partito -. Un tappa di confronto aperto e schietto, partecipata da un’ottima e qualificata rappresentanza dei 250 tesserati della Provincia, segno di una adesione sempre più importante nella Provincia, con un trend di crescita significativo sullo scorso anno (+23%)".

Positivo il giudizio del portavoce provinciale Antonio Tavani: “Questi congressi provinciali, che Chieti ha inaugurato in Abruzzo, rappresentano una tappa importante dove i protagonisti sono gli iscritti e i simpatizzanti, chiamati non solo ad eleggere i delegati al Congresso Nazionale, ma a confrontarsi con i temi attuali e il futuro delle possibili alleanze del nostro partito, anche nel nostro territorio. A Chieti sabato scorso ho apprezzato la passione visionaria dei giovani appartenenti al movimento di Gioventù Nazionale e le testimonianze di donne e uomini che questa Comunità politica fanno crescere ogni giorno”.

Il coordinatore Regionale Etel Sigismondi ha ricordato nel suo intervento “di essere come soddisfatto della crescita registrata in questi ultimi mesi da Fratelli d’Italia-An su tutto il territorio regionale, che oggi può contare su centinaia e centinaia di iscritti e numerosissimi amministratori frutto del un grande lavoro svolto dalla tutta la classe dirigente e che ha portato il partito di Giorgia Meloni ad essere in Abruzzo una forza politicamente e numericamente determinante per la vittoria del centrodestra, un vero grande partito organizzato”.

Sabato 18 novembre a L’Aquila si svolgerà anche l’Assemblea Nazionale degli Amministratori Locali di Fratelli d’Italia,con la partecipazione di Giorgia Meloni, "da sempre vicina alla nostra Regione e che ancora una volta vuole dimostrare come l’Abruzzo rappresenti un laboratorio politico a livello nazionale per il nostro partito".