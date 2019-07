Anas, 11 milioni per risanare viadotti di Abruzzo, Molise e Puglia

Undici milioni di euro per risanare ponti e viadotti in Abruzzo, Molise e Puglia. Li ha stanziati l'Anas, l'ente che gestisce le strade statali. Il finanziamento complessivo ammonta a cento milioni di euro.

Lo riferisce l'Ansa: "Cento milioni di euro per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sulle strade statali e sulle autostrade in gestione Anas, sull'intero territorio nazionale: lo rende noto la stessa società aggiungendo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d'appalto. Otto i lotti: 11 milioni per l'area Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna); 8 milioni per l'area Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria); 18 milioni per l'area Centro (Toscana, Umbria e Marche); 11 milioni per l'area Adriatica (Molise, Abruzzo e Puglia); 8 milioni per l'area Tirrenica (Lazio, Campania e Basilicata); 25 milioni per la Calabria; 11 milioni per la Sardegna e 8 milioni per la Sicilia. La procedura di affidamento prevede l'uso dello strumento dell'Accordo Quadro di durata triennale".