Allerta meteo, ecco le scuole chiuse il 15 novembre

Con l'allerta meteo [LEGGI] in diversi comuni dell'area del pescarese i sindaci stanno firmando le ordinanze di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domanil 15 novembre.

Le pubbliche amministrazioni stanno aggiornando sulle pagine facebook ufficiali la situazione per dare ai cittadini in maniera tempestiva le informazioni necessarie.

Elenco in aggiornamento

Pescara - A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per i prossimi giorni, il sindaco Marco Alessandrini sta predisponendo l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, mercoledì 15 novembre. Niente lezioni nelle scuole pescaresi.

Montesilvano - Per la giornata di domani, mercoledì 15 novembre, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Montesilvano

San Giovanni Teatino - Stiamo preparando l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani. Aggiornamenti a breve.

Spoltore - Nella giornata di domani (mercoledi 15 novembre) in tutte le scuole del comune di Spoltore saranno sospese le attività didattiche.

Giulianova - A seguito dei bollettini emessi dalla Protezione Civile che annunciano un’ondata di maltempo e un codice rosso, il massimo, per il rischio idraulico dei fiumi e dei corsi d’acqua, il sindaco Francesco Mastromauro ha deciso la sospensione delle attività didattiche e amministrative nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani, 15 novembre.

Fossacesia - A causa dei gravi disagi provocati alla viabilità sulla provinciale lungomare dalle eccezionali precipitazioni di queste ultime ore e di quelle previste nelle successive 24 ore dalla Protezione Civile, Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha ordinato, in via precauzionale, la chiusura della Scuola dell' Infanzia di Fossacesia Marina, nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre.

Roseto - Viste le comunicazioni da parte del Centro funzionale della Regione Abruzzo - Dipartimento della Protezione civile di oggi, 14 novembre, con la quale viene comunicato che dalle ore 14 di oggi alle ore 14 di giovedì 16 è previsto Codice rosso (criticità elevata) per rischio idraulico diffuso, il sindaco ha ordinato la sospensione delle attività scolastiche, amministrative e didattiche delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado site nel territorio comunale per la giornata di mercoledì 15 novembre.

Pineto - Il sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Pineto, inclusi gli asili nido e le scuole paritarie, nella giornata di domani mercoledì 15 novembre.