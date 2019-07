Guardia di finanza e polizia arrestano 3 spacciatori, una persona è ricercata

Tre persone arrestate e una ricercata. È il bilancio dell'operazione portata a termine dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Chieti. Le forze dell'ordine, da tempo sulle tracce di un pusher sospettato di spacciare droga a Chieti scalo, grazie ad una sinergia investigativa sono riusciti a risalire anche ai suoi fornitori.

"Le investigazioni, articolate e complesse, permettevano di scoprire un primo livello operante nel territorio teatino, composto soprattutto da persone residenti a Chieti, che si procacciavano da vivere esclusivamente vendendo droga a giovani tossicodipendenti - spiega una nota delle fiamme gialle -. In questa prima fase delle indagini, gli investigatori procedevano all’arresto di un cittadino albanese e alla denuncia a piede libero di 4 soggetti italiani (alcuni già rinviati a giudizio), tutti dediti allo spaccio di droga segnalando, inoltre, alla Prefettura di Chieti anche 5 consumatori di sostanze psicotrope. Nell’operazione sono stati sequestrati oltre un chilo e mezzo di marijuana, un etto di hashish e numerosissime dosi di cocaina.

Gli ulteriori accertamenti, finalizzati ad individuare il principale fornitore, consentivano di risalire a B.A., anni 31, cittadino albanese domiciliato nel Comune di Montesilvano che, a sua volta, si avvaleva di un suo connazionale che procurava i quantitativi di sostanza stupefacente direttamente dalla capitale. Le attività di osservazione e i numerosissimi pedinamenti effettuati, permettevano agli investigatori di accertare che B.A. nascondeva la sostanza stupefacente all’interno di un boschetto sito a Silvi Marina ove si recava senza non prima aver effettuato una serie di manovre diversive tese verosimilmente a scongiurare la presenza di eventuali forze di polizia. Solo quando era sicuro di non essere stato seguito prelevava la droga ed effettuava la consegna".

Dopo numerosi appostamenti i finanzieri e i poliziotti, avendo ben chiare le manovre compiute dall'albanese, sono passati alla perquisizione personale "trovandolo in possesso di un etto di marijuana. All’esito di un approfondito sopralluogo dei dintorni, gli investigatori riuscivano a rinvenire, ben celati in buche opportunamente predisposte nel terreno, 350 grammi di cocaina, 250 grammi di marjuana, tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi ed una bilancia elettronica di precisione. Inevitabile per l’albanese l’arresto in flagranza".

Dopo le indagini condotte dalla Procura di Pescara il Gip Nicola Colantonio ha inoltre emesso ulteriori tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di B.A., che si trovava già in carcere dopo l'arresto in flagranza, per M.A., 25enne residente a Chieti, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma presso la Questura di Chieti per pregressi reati e per un ulteriore indagato che, nel frattempo, "ha fatto perdere le sue tracce e per il quale sono in corso le ricerche volte alla sua cattura".