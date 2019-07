Simone Cristicchi è il nuovo direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo

È Simone Cristicchi il nuovo direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. L'artista romano è stato nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ente su proposta del vicepresidente Rita Centofanti d'intesa con la presidente Nathalie Dompé. Quello di Cristicchi è un percorso artistico ricco, partito dal cantautorato d'autore e sviluppatosi nel corso degli anni con poesia e teatro, affrontando temi importanti e ripercorrendo anche tappe dolorose e spesso nascoste della storia del nostro Paese.

"Il nome - spiega una nota del Teatro Stabile d'Abruzzo - è stato scelto a seguito di una procedura esplorativa che ha previsto un avviso pubblico per manifestazione di interesse al quale hanno risposto 72 candidati. Il consiglio di amministrazione ha scelto Cristicchi "talento poliedrico che ha saputo entusiasmare il pubblico e raccogliere premi di prestigio sia nella scena musicale sia nel teatro di prosa. Autore che ama sperimentare e mettersi in gioco e che rientra pienamente nelle caratteristiche di multidisciplinarietà, innovazione e ricerca indicate nel decreto ministeriale che indica i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo".

Dal consiglio sono giunti anche "gli auguri per un lavoro proficuo e pieno di soddisfazioni per l'ente teatrale, per l'intero sistema culturale del territorio e per la scena nazionale".