Leonetti risponde a Palumbo, la Vastese pareggia 1-1 a Francavilla

Si ferma la striscia di vittorie ma si allunga quella dei risultati utili consecutivi, che ora sono 10, della Vastese. Nella 14ª giornata del campionato di serie D i biancorossi sono stati fermati dal Francavilla in trasferta. Al gol di Palumbo ha risposto il solito Leonetti nella ripresa permettendo alla squadra di mister Colavitto di tornare a casa con un punto in tasca. Nella domenica in cui il Francavilla aveva indetto la giornata giallorossa i gruppi del tifo organizzato (sia quelli di casa che i vastesi) sono rimasti fuori dallo stadio per protesta dopo la decisione della questura di chiudere il settore distinti.

Nel girone F il Matelica conserva la vetta a quota 35 ma vede ridursi il suo vantaggio nei confronti della Vis Pesaro, ora a -1, e della Vastese, a 5 lunghezze. I biancorossi devono guardarsi le spalle dall'Avezzano, a -4 e dal Campobasso, che oggi ha bloccato sullo 0-0 il Matelica, a -6. Domenica prossima saranno proprio i lupi molisani gli avversari della Vastese all'Aragona.

Nella sfida del Valle Anzuca nel primo tempo, dopo una mezz’ora di sostanziale equlibrio, passa in vantaggio la squadra giallorossa. Al 38’ Palumbo calcia al volo su assist di Banegas e trova la rete dell’1-0. Nella ripresa la Vastese ci mette poco a trovare il pareggio. Al 52’ il calcio di punizione di Fiore viene deviato in corner dal portiere di casa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo la palla arriva a Leonetti che tira in porta insaccando alle spalle di Spacca. La ripresa è più vivace rispetto al primo tempo. Al 61’ Leonetti sfiora il raddoppio su assist di Stivaletta, al 73’ Molenda calcia da distanza ravvicinata e il suo tiro viene deviato da Camerlengo e colpisce la traversa. Il risultato non cambia più, nonostante diversi tentativi da parte delle due squadre. Tra Francavilla e Vastese finisce 1-1 con i biancorossi che restano saldamente al terzo posto in classifica.

Francavilla - Vastese 1-1

(38’ Palumbo; 53’ Leonetti)

Francavilla: Spacca, Sembroni, Palumbo, Milizia, Molenda, Procida (79’ Di Renzo), Yussif, Di Pietrantonio, Banegas (70’ Miccichè,), Romeo, Velardi (86’ Di Pinto). Panchina: Salvatore, Galli, Sanseverino, Silvestri, Di Sabatino, Zerbo. Allenatore: Iervese

Vastese: Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo, Amelio, Viscardi, Stivaletta, Pizzutelli, Leonetti, Fiore, Bittaye (89’ Cristaldi). Panchina: Coppola, Bagalini, Iarocci, Casciani, Lucciarini, Di Pietro, Napolitano, Colitto. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Panattella di Bari (Sabatino di Foggia e Di Maio di Molfetta)

Ammoniti: Sembroni, Velardi, De Feo, Romeo, Di Renzo

La 14ª giornata

Castelfidardo - Pineto 2-2

Campobasso - Matelica 0-0

Fabriano Cerreto - Vis Pesaro 1-4

L’Aquila - San Marino 1-1

Nerostellati - Monticelli 1-1

Olympia Agnonese - Jesina 1-0

Recanatese - Avezzano 0-3

San Nicolò - Sangiustese 1-1

La classifica: 35 Matelica; 34 Vis Pesaro; 30 Vastese; 26 Avezzano; 24 Campobasso; 21 L'Aquila, San Marino, Pineto; 20 Francavilla, Sangiustese; 19 Castelfidardo; 17 Jesina; 14 Olympia Agnonese, San Nicolò; 10 Recanatese, Fabriano Cerreto; 7 Monticelli; 3 Nerostellati.