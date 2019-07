Colletta Alimentare, in Abruzzo raccolte 193 tonnellate di cibo

Nel 2017 è cresciuta la generosità degli abruzzesi in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Nella giornata del 25 novembre scorso sono state donate 193 tonnellate di alimenti, 2 in più rispetto al 2016. Oltre 4mila i volontari di tutte le età che, per tutta la giornata di sabato, hanno operato in circa 300 punti vendita dislocati in tutta la Regione.

Nel dettaglio, a Pescara e provincia sono state raccolte 58 tonnellate, a Teramo 49, a Chieti 56 e a L’Aquila 30. In questi giorni i prodotti raccolti verranno distribuiti ai 40.701poveri dell’Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare mediante 200 enti convenzionati.

"Grazie di cuore - è il commento del Banco Alimentare d'Abruzzo - a quanti hanno collaborato con la consueta dedizione e passione!".