Dormiva in alberghi di lusso e fuggiva senza pagare: dovrà scontare 4 anni e 5 mesi di carcere

Dormi nell'hotel di lusso e scappa . Un 43enne, pregiudicato, di Tollo (S.E.) dovrà scontare 4 anni e 5 mesi per truffa, ricettazione, insolvenza fraudolenta e falso materiale.

L'uomo è stato rintracciato stamattina nell’abitazione dei genitori. I militari lo hanno tratto di arresto per il provvedimento di cumulo pene emesso dal Tribunale di Chieti per una serie di reati commessi tra il 1999 ed il 2009, in particolare per numerose truffe con assegni “scoperti” o per diverse insolvenze fraudolenti.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, era solito frequentare famosi locali della riviera abruzzese e alberghi, anche di lusso, in cui, però, all’atto del check-out, pagava con assegni a vuoto, rubati o smarriti, o da cui, addirittura, letteralmente fuggiva senza pagare. Il 43enne è stato condotto presso il carcere di Chieti.