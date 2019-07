A Guardiagrele una giornata di eventi dedicata alla prelibata ventricina del Vastese

È il salume della festa e dell'amicizia: un tempo, infatti, si "apriva" nelle occasioni conviviali più importanti dell'anno. Oggi, in virtù di una lunga tradizione e dell'appassionato lavoro di vari produttori attivi nella zona a cavallo tra Abruzzo e Molise, la Ventricina del Vastese è tra i più ricercati e succulenti salumi abruzzesi. Per valorizzarla al meglio, dopo il riconoscimento di Presidio Slow Food, i "top producer" hanno dato vita all'Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese, che debutterà ufficialmente sabato 16 dicembre 2017 a Guardiagrele, in occasione del Ventricina del Vastese Day. L'evento, promosso dalla stessa associazione che volentieri ha accolto l'invito del dinamico Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, gode del patrocinio del Comune di Guardiagrele, Regione Abruzzo e Camera di Commercio di Chieti, ed è stato pensato sia per presentare i nuovi percorsi di valorizzazione della ventricina, sia per farla conoscere al grande pubblico con una giornata all'insegna di conoscenza e degustazione.

La mattinata si svolgerà al Cinema Garden. Si parte alle 10.00 con Ventricina del Vastese: promuovere un prodotto, promuovere un territorio: il presidente Michele Piccirilli e il giornalista Piergiorgio Greco presenteranno l'Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese e le azioni che saranno attuate nel tempo. A seguire, il convegno La Ventricina del Vastese: buona, sana, sorprendente, riflessioni e suggestioni su un'eccellenza che riassume la cultura di un territorio: occasione privilegiata per avvicinarsi meglio alle sfaccettature culturali, gastronomiche, sensoriali, salutati e organolettiche della bontà rossa. Dopo i saluti istituzionali dello stesso presidente Piccirilli, e di Simone Dal Pozzo, sindaco di Guardiagrele, Dino Pepe, assessore all’Agricoltura Regione Abruzzo, e Gianfranco Marsibilio, presidente Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, interverranno Mimmo D'Alessio, gastronomo e Accademico della cucina, Gino Primavera, consiglio di amministrazione Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, Lorenzo Russo, esperto di Dietoterapia, e Giorgio Suriani, maestro assaggiatore Onas, Guida del Gusto. Coordinerà Rossano Orlando, giornalista Il Centro.

Al termine del convegno, l'associazione conferirà l'onorificenza di Ambasciatore della Ventricina del Vastese nel mondo a Peppino Tinari, chef stellato del ristorante Villa Maiella di Guardiagrele: un riconoscimento per il suo lavoro di valorizzazione del prodotto nell'ambito dell'alta cucina. Lo stesso Tinari, insieme al Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo ed Enoteca Regionale d'Abruzzo, sarà protagonista dell'Aperitivo finger food: la Ventricina che stuzzica i palati, l'eleganza dei vini abruzzesi, imperdibile degustazione per tutti i presenti, in cui sarà esaltata la bontà del prodotto in abbinata con vini locali.

Nel pomeriggio, l'evento si sposterà nella sede dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese in corso Roma. E sarà un pomeriggio all'insegna della grande cucina. Alle 17.30 infatti è in programma La regina rossa della tavola: show cooking con Luigi Di Lello, dell'agriturismo Fattoria dell’Uliveto di Scerni, e degustazione di una prelibatezza a cura del ristorante Fuori Comune di Guardiagrele. Contestualmente, sarà possibile assaggiare La ventricina... da bere!", un drink ideato e realizzato dal barman Nunzio Di Paolo, coautore con Gino Primavera del volume "Bevo la foglia". Durante l'intera giornata sarà possibile degustare e acquistare la Ventricina del Vastese dai produttori aderenti all'associazione.

Spiegano Michele Piccirilli e Luigi Di Lello, presidente e membro del consiglio direttivo dell'Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese: "La passione per questo prodotto e l'amore per il nostro territorio ci hanno spinti a unire le forze, e ideare una realtà che potesse non solo far conoscere un'eccellenza come la ventricina ma anche le mille bellezze di una zona orgogliosa delle proprie tradizioni come il Vastese. L'evento di Guardiagrele - concludono - è solo il primo passo di un percorso ben più ampio che realizzeremo nel tempo. Il nostro grazie va a tutti coloro che l'hanno reso possibile e lo hanno condiviso, a partire dall'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese che ha voluto renderci protagonisti del momento natalizio che tradizionalmente riserva alle eccellenze enogastronomiche regionali".