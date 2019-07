Castaldi: "Affossata la legge sulle spiagge, caos ai danni di concessionari e cittadini"

“Il Governo non ha mantenuto l'impegno preso, accogliendo un nostro ordine del giorno nel 2016, di riformare una volta per tutte la normativa sulle concessioni demaniali marittime”. Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, critica il Governo Gentiloni dopo che la maggioranza ha affossato il "disegno di legge Spiagge, già approvato alla Camera, la scorsa settimana era approdato nelle commissioni Industria e Finanze al Senato che ne avevano avviato l'esame. Il fallimento di questo disegno di legge è emblematico di una situazione che si è costantemente ripetuta nei cinque anni di sciagurata legislatura.

A farne le spese saranno sia i concessionari delle spiagge, sia i cittadini che ne usufruiscono, lasciati in balia di un caos normativo la cui soluzione è rimandata al dopo elezioni. Da un lato - dice Castaldi - il Movimento 5 Stelle fa opposizione in modo costruttivo, proponendo emendamenti per migliorare una legge fatta male, emendamenti pensati non nell'ottica di fare un favore a questa o quella lobby, ma semplicemente nell'interesse dei cittadini. Dall'altro lato, una maggioranza inaffidabile e incapace si chiude a ogni forma di dialogo, pretendendo non di governare, ma di comandare. Inaffidabile perché, come ho già ricordato, non rispetta la parola data.

Incapace perché vuole imporre una legge così com'è, senza accettare alcuna modifica, per poi scoprire di non avere i numeri per farla passare e mandare tutto all'aria.



L'ennesimo ricorso allo strumento della delega al governo finito per l'ennesima volta con un buco nell'acqua, dimostra - sostiene Castaldi - che questo Paese non si cambia con velleitari colpi di mano a poche settimane dalle elezioni, bensì con il lavoro di tutto il Parlamento, non solo della maggioranza, e con l'ascolto delle parti sociali coinvolte.



La direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE (Bolkestein) venne presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2004 e successivamente approvata ed emanata nel 2006. La sua attuazione in Italia è avvenuta con un decreto legislativo nel 2010, ma ancora oggi permangono lacune e vuoti normativi".



Questi gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle:



"1. Al fine di chiarire il quadro giuridico in materia per un settore

economico che vive da anni un'inaccettabile situazione di incertezza, a

predisporre di concerto con le Regioni, le amministrazioni interessate, gli

operatori di settore e gli utenti del servizio spiaggia, una nuova

disciplina organica delle concessioni demaniali che contempli da un lato la

necessità di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano,

riqualificando e rilanciando l'offerta turistica balneare e dall'altro

garantendo la pianificazione e gestione delle coste in un'ottica di tutela

ambientale con precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili

per attività di carattere economico salvaguardando la più ampia fruizione

da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;



2. Al fine di valorizzate le aree demaniali in concessione, a prevedere una

nuova rimodulazione delle tariffe dei canoni concessori, aumentando la

classificazione delle aree dalle attuali due vigenti al fine di potere

meglio 5 rappresentare le differenze delle diverse realtà italiane, tenendo

conto di diversi fattori tra cui la redditività dell'area demaniale e le

potenzialità di sviluppo della stessa;



3. Predisporre un sistema di evidenza pubblica per l'assegnazione delle

concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi con una durata

ragionevole delle stesse che possa da un lato permettere gli investimenti

strettamente necessari nel settore balneare e dall'altro garantire

l'accesso al mercato, prevedendo apposite clausole sociali, nonché evitando

possibili fenomeni di concentrazione da parte dei partecipanti alle gare e

pertanto a prevedere precisi limiti (soprattutto per le società di

capitale) al numero di concessioni ottenibili su tutto il territorio

nazionale, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per

ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate e gestite dalla stessa

società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della

compagine sociale;



4. Disporre che le nuove gare pubbliche siano realizzate con criteri

chiari e trasparenti, prevedendo a cura delle amministrazioni interessate

sia la pubblicazione tempestiva online dei risultati, sia dei punteggi

raggiunti".