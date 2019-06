"In Abruzzo mare più pulito: acque eccellenti sul 70% del litorale"

Migliora la qualità delle acque del mare in Abruzzo. Lo dicono i risultati resi noti durante il Tavolo Tecnico di Balneazione convocato dal Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, alla presenza degli amministratori, e incentrato sulla deliberazione di Giunta Regionale di prossima adozione relativa agli adempimenti per la stagione balneare 2018 e alla qualità delle acque marino-costiere. Sono stati oltre mille i campionamenti effettuati dall'Arta Abruzzo.

"Il Tavolo, instituito due anni fa, serve per evidenziare l'andamento della qualità delle acque di balneazione in relazione a quelli che sono gli agenti esterni come le acque dolci dei fiumi. Da questi dati - ha detto Mazzocca - emerge una situazione rispetto a due anni fa impensabile perché il 70% dei prelievi fornisce un risultato di eccellenza. I punti di prelievo dove la qualità delle acque è scarsa è del 7%". "C'è qualche problematica a ridosso delle foci dei fiumi".

Ansa