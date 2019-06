Pasqua sulla neve: aperti da oggi gli impianti sciistici di Campo Imperatore

Aperta dalle 8 di oggi la stazione sciistica di Campo Imperatore, in tempo per le festività pasquali. Il Centro Turistico del Gran Sasso informa i clienti che gli skipass giornalieri potranno essere acquistati anche all'Aquila, presso l'Info Point in piazza Battaglione Alpini, alla Fontana Luminosa, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il Centro Turistico avvisa, inoltre, che a quanti hanno acquistato abbonamenti per la corrente stagione invernale viene assicurato il rilascio in forma gratuita di un abbonamento per la prossima stagione 2018/2019.

In ogni caso gli abbonamenti già acquistati consentiranno di utilizzare gli impianti sciistici di Campo Imperatore dove sarà attiva la nuova seggiovia e, si legge sul sito internet del Centro Turistico (www.ilgransasso.it ), dove è presente un abbondantissimo manto nevoso.

Ansa