Aree di risulta, intesa Comune-RfI: davanti alla stazione il Parco Centrale

Intesa Comune di Pescara e Rete Ferroviaria Italiana finalizzata alla stipula di un accordo per riqualificare le aree di risulta realizzando il 'parco centrale' e, più in generale, riorganizzando i servizi insediati nella stazione di Pescara centrale. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa.

"Questa intesa - ha detto il sindaco Marco Alessandrini - è legata alla riqualificazione di quella che fino a ieri si chiamava area di risulta e che da oggi vogliamo chiamare Parco Centrale, e tutto questo grazie anche alla ristrutturazione dei servizi che si trovano all'interno della stazione ferroviaria che, con la sua area prospiciente, ha l'ambizione di diventare il più grande hub intermodale d'Abruzzo ed epicentro dell'area vasta, con il progetto di riqualificazione dell'area della stazione che fra breve approderà in aula consiliare. "Oggi facciamo un passo in avanti verso la modernizzazione della nostra città grazie anche a questo progetto".