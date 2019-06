Salute delle donne, visite ed esami gratuiti negli ospedali della provincia di Chieti

Porte aperte negli ospedali della provincia di Chieti in vista della Giornata internazionale sulla salute della donna, che si celebra il prossimo 22 aprile. La settimana che precede la ricorrenza è caratterizzata da un fitto calendario che prevede incontri informativi sulle principali patologie femminili e sulla gestione della gravidanza, sui programmi di prevenzione e, soprattutto, visite ed esami strumentali gratuiti nell’ambito di numerose aree specialistiche, quali diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolge gli ospedali Bollini rosa “vicini alle donne”, che si caratterizzano per percorsi diagnostico-terapeutici e servizi specializzati nella cura delle patologie femminili di maggiore rilevanza.

"Abbiamo aderito volentieri all’invito di Onda - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco - perché rappresenta un’occasione in più per prenderci cura delle salute femminile, un ambito sul quale abbiamo investito molto e da diverso tempo. Ma questa iniziativa ci offre anche l’opportunità di fare conoscere i nostri servizi e i programmi di prevenzione costruiti a misura di donna, che restano uno strumento di tutela fondamentale da promuovere".

16 aprile

Lanciano

- Ospedale “Renzetti”, ore 11.00 - 13.00, Aula multimediale. Incontro sul tema “Incontinenza urinaria e prevenzione del danno perineale”.

- Ospedale “Renzetti” , ore 10.00 - 12.00, Servizio di Diabetologia. Controlli gratuiti per glicemia, peso, pressione arteriosa, questionario sul rischio diabete e sulla soddisfazione sessuale.

Chieti

- Consultorio familiare di Chieti Centro, via Nicola Nicolini 1, ore 8.30 - 13.00. Visite ginecologiche. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 0871.358860 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 fino al 13 aprile 2018.

- Ospedale “SS. Annunziata”, sala conferenze V livello (vicino al Cup), ore 11.00 - 12.30. Incontro sul tema “la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse”.

Ortona

- Ospedale “Bernabeo”, ambulatori di Chirurgia senologica (3° piano, ala destra), ore 11.30 - 13.00. Visite senologiche. Per prenotarsi è necessario chiamare dalle ore 12 alle 14 il numero 085.9172228. Saranno eseguite quattro visite al giorno.

- Ospedale “Bernabeo”, Radiologia senologica, 1° piano, ore 14.00 - 15.00. Incontri di counseling sul rischio genetico familiare del tumore alla mammella. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172363.

- Ospedale “Bernabeo”, Sportello antiviolenza “Donn.é” (4° piano), ore 9.00 - 12.00. Consulenza legale e psicologica, distribuzione di materiale informativo sui servizi in favore delle donne vittime di violenza.

17 aprile

Chieti

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 8.00 - 14.00. Visite. Centro obesità V livello stanza 502. Consulenza nutrizionale.

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 11.30 - 13.00 e 13.30 - 18.00. Visite. Ambulatori di Neurologia 7° livello corpo M. Consulenza neurologica e valutazione neuropsicologica per disturbi di memoria. Per prenotarsi chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00 il numero telefonico 392.6463473.

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 9.30 - 10.30, sala riunioni Clinica neurologica. Incontro sul tema “malattie neurologiche nelle tre età della donna: disturbi cognitivi e dell’umore.

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 8.30 - 13.00. Consultorio di Chieti Centro, via Nicolini 1. Visite ginecologiche. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 0871.358860 dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00 fino al 13 aprile 2018.

Ortona

- Ospedale “Bernabeo” ore 10.00 - 11.00. Ambulatorio endocrinologico Clinica geriatrica, 5° piano. Visite endocrinologiche per la tiroide. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172375.

Lanciano

- Ospedale “Renzetti”, ore 10.00 - 12.00, Servizio di Diabetologia. Controlli gratuiti per glicemia, peso, pressione arteriosa, questionario sul rischio diabete e sulla soddisfazione sessuale.

Lanciano e Vasto

- Ospedale “Renzetti” e ospedale “San Pio”, ore 15.00 - 17.00. Consulenza di oncogenetica per identificazione del rischio di tumori su base genetica o familiare. Unità operativa di Oncologia. Per prenotarsi è necessario chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00 a Lanciano il numero 0872.706287/448 (dottoressa Forciniti) e a Vasto i numeri 0873.308533 - 0873.308426 (dottoressa Mancini).

Ortona

- Ospedale “Bernabeo”, ore 10.00 - 13.00, ambulatorio di Ginecologia oncologica, 2° piano. Colloqui informativi sui test BRCA, che identifica la predisposizione a sviluppare il tumore alla mammella e il tumore ovarico. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172258.

- Ospedale “Bernabeo”, ore 14.00 - 15.00. Radiologia senologica, 1° piano. Incontri di counseling sul rischio genetico familiare del tumore alla mammella. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172363.

- Ospedale “Bernabeo”, ore 9.30 - 13.30, unità operativa di Geriatria (5° piano). Visite per cefalea. Per prenotarsi chiamare dalle ore 11.00 alle 12.00 il numero 085.9172340.

18 aprile

Chieti

- Ospedale “SS.Annunziata”, ore 9.30 - 10.30, sala riunioni Clinica neurologica. Incontro sul tema “l’epilessia nella donna: tratti e caratteristiche di una patologia tutta al femminile”.

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 11.00 - 13.00 e 13.30 - 18.00, ambulatori di Neurologia (7° livello corpo M). Visite, consulenza specialistica in epilettologia. Per prenotarsi chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00 il numero telefonico 392.6463473. Sempre presso la Clinica neurologica sarà attivo un info point per l’intera giornata.

Lanciano

- Ospedale “Renzetti”, ore 11.00 - 13.00, aula multimediale. Incontro sulla diagnostica prenatale, con riferimento agli screening, alle patologie materno-fetali e gestione della gravidanza, a cura dell’Ostetricia e ginecologia.

- Ospedale “Renzetti”, ore 10.00 - 12.00, servizio di Diabetologia. Controlli gratuiti per glicemia, peso, pressione arteriosa, questionario sul rischio diabete e sulla soddisfazione sessuale.

Ortona

- Ospedale “Bernabeo”, ore 14.00 - 15.00, Radiologia senologica, 1° piano. Incontri di counseling sul rischio genetico familiare del tumore alla mammella. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172363.

19 aprile

Chieti

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 16.00 - 18.00. Sala siunioni Clinica oncologica. Incontro sul tema “il ruolo delle associazioni di volontariato all’interno del Centro senologico della Asl Lanciano Vasto Chieti”.

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 14.30 - 18.30, ambulatorio di Ginecologia, 6° livello, stanza 630. Visite ginecologiche, con informazioni specifiche sulle infezioni sessualmente trasmesse. Per prenotarsi chiamare il numero 0871.357317 dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.30 alle 13.00 fino al 13 aprile)

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 14.30 - 18.30, ambulatorio di Ginecologia, 6° livello, stanza 629. Ecografie ginecologiche. Per prenotarsi chiamare dal lunedì al venerdì fino al 13 aprile il numero 0871.357317 (dalle ore 10.30 alle 13.00 fino al 13 aprile).

Lanciano

- Ospedale “Renzetti”, ore 10.00 - 12.00, servizio di Diabetologia. Controlli gratuiti per glicemia, peso, pressione arteriosa,questionario sul rischio diabete e sulla soddisfazione sessuale.

San Salvo

- Consultorio familiare di via Pascoli, ore 9.30 - 12.30. Visite ginecologiche. Per prenotarsi chiamare il numero 0873.343262 il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.00. Le prenotazioni si ricevono fino al 13 aprile.

Ortona

- Ospedale “Bernabeo”, ore 11.30 - 13.00, ambulatori di Chirurgia senologica (3° piano, ala destra). Visite senologiche. Per prenotarsi è necessario chiamare dalle ore 12 alle 14 il numero 085.9172228. Saranno eseguite quattro visite al giorno.

- Ospedale “Bernabeo”, ore 9.00 - 12.00, Sportello antiviolenza “Donn.é” (4° piano). Consulenza legale e psicologica, distribuzione di materiale informativo sui servizi in favore delle donne vittime di violenza.

- Ospedale “Bernabeo”, ore 14.00 - 15.00, Radiologia senologica, 1° piano. Incontri di counseling sul rischio genetico familiare del tumore alla mammella. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172363.

20 aprile

Ortona

- Ospedale “Bernabeo”, ore 14.00 - 15.00, Radiologia senologica, 1° piano. Incontri di counseling sul rischio genetico familiare del tumore alla mammella. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172363.

Lanciano

- Ospedale “Renzetti”, ore 10.00 - 12.00, servizio di Diabetologia. Controlli gratuiti per glicemia, peso, pressione arteriosa, questionario sul rischio diabete e sulla soddisfazione sessuale.

21 aprile

Chieti

- Ospedale “SS. Annunziata”, ore 9.30 - 12.30. Ambulatorio di ginecologia, 6° livello, stanza 629. Visite ginecologiche. Per prenotarsi chiamare il numero 0871.357317.

Ortona

- Ospedale “Bernabeo”, ore 11,30 - 13,00, ambulatori di Chirurgia senologica (3° piano, ala destra). Visite senologiche. Per prenotarsi è necessario chiamare dalle ore 12 alle 14 il numero 085.9172228. Saranno eseguite quattro visite al giorno.

Lanciano

- Casa di conversazione, piazza Plebiscito, ore 17.00 - 19.00. Incontro sui servizi offerti dall’Ospedale di Lanciano.