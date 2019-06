Investito da un treno al passaggio a livello chiuso, muore 78enne

Un uomo è morto investito da un treno stamani lungo la linea ferroviaria Sulmona-Roma. Un 78enne di Tagliacozzo ha perso la vita attorno alle 9,30 ad un passaggio a livello - "regolarmente chiuso", precisano le Ferrovie dello Stato - nel tratto compreso tra Tagliacozzo e Scurcola. Per cause che i carabinieri della locale Compagnia stanno accertando, l'uomo p stato investito dal regionale numero 26260 Roma-Avezzano di Trenitalia.

Sul posto si sono portati 118 e carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del tragico episodio. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la vita al pensionato che, all'arrivo dei sanitari, era già morto. Il traffico è stato sospeso per il tempo necessario alle indagini e i viaggiatori sono giunti a destinazioni viaggiando a bordo di pullman sostitutivi.