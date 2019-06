Regione finanzia gli Internazionali di tennis d’Abruzzo e il Trofeo delle Regioni di volley

Settantaduemila euro. E' l'ammontare del contributo che la Giunta regionale d'Abruzzo ha assegnato a due manifestazioni sportive nazionali e internazionali che si svolgeranno a Francavilla al Mare: gli Internazionali di tennis d'Abruzzo e il Trofeo delle Regioni di palavolo.

"Il primo evento sportivo - si legge in una nota di Palazzo Silone - cui andranno 27mila euro, è in programma dal 21 al 29 aprile prossimi e vede la partecipazione di 100 atleti professionisti che saranno in Abruzzo per uno dei tornei più prestigiosi del panorama tennistico nazionale. La seconda manifestazione (45mila euro) è in programma dal 25 al 30 giugno - valevole come 35esima edizione delle Kinderiadi - e vedrà la partecipazione di ben 1.000 atleti in rappresentanza di 21 squadre maschili e 21 femminili".

"Sono due eventi di carattere internazionale in occasione dei quali avremo benefici mediatici e ricadute turistiche straordinarie per il nostro territorio", commenta l'assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci. "Questa amministrazione regionale ha intrapreso un percorso mirato a valorizzare le manifestazioni di qualità, manifestazioni - ha concluso Paolucci - che danno lustro al nostro Abruzzo".