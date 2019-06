Azzannati dai cani: in ospedale bimba di 6 anni e veterinario

Due persone sono finite in ospedale a Teramo e a Sulmona dopo essere state azzannate da cani a Silvi e a Introdacqua.

Silvi - Nel primo episodio, una bimba di 6 anni è stata aggredita da un cane di grossa taglia, secondo l'Ansa un Husky.

Alcuni testimoni, tra i quali i genitori della piccola, avrebbero visto il cane spalancare all'improvviso la bocca e mordere la bimba.

I presenti sono riusciti a liberarla dal morso del cane e hanno lanciato l'allarme.

La bambina è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove i medici le hanno tamponato le ferite lacero contuse alla guancia sinistra, al naso e alla bocca, prima di disporre il trasferimento nel reparto maxillo-facciale dell'ospedale Salesi di Ancona.

Introdacqua - Cinquanta punti di sutura a una gamba per un veterinario di 53 anni di Sulmona azzannato da tre cani: due pittbull e un cane corso a Introdacqua. E' accaduto nella frazione Cantone.

L'uomo, aiutato dal padre, ha prontamente reagito. In ospedale, i medici gli hanno suturato con 50 punti la ferita. Guarirà in 30 giorni. La Asl ha catturato i cani, ora rinchiusi in un canile. I carabinieri hanno aperto un'indagine per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità per l'accaduto.