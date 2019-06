Abruzzo: 9 Bandiere Blu, una in più del 2017

Salgono da 8 a 9 le Bandiere Blu dell'Abruzzo. Una in più del 2017: quest'anno, infatti, il vessillo che premia la pulizia delle acque di balneazione è stato assegnato anche a Scanno, una delle 16 località lacustri italiane premiate nel 2018.

Oggi, nella cerimonia di Roma, la Fee (Fondazione per l'educazione ambientale) ha consegnato ufficialmente le Bandiere Blu, assegnate in base a 32 criteri, tra cui la gestione del territorio, la presenza di impianti di depurazione, la raccolta differenziata dei rifiuti, la qualità delle vita nei mesi estivi e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

In Abruzzo, l'inconfondibile bandiera sventolerà ancora a Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi in provincia di Teramo, Fossacesia, Vasto e San Salvo in provincia di Chieti. Tra i 70 porti premiati, si conferma l'approdo turistico Marina di Pescara, l'unico nel tratto di Adriatico fra San Benedetto del Tronto e Manfredonia.