Lavori urgenti sulle Provinciali: nell’entroterra vastese solo a Fresagrandinaria e Roccaspinalveti

Saranno solo due i Comuni dell'entroterra vastese interessati dagli inteventi urgenti della Provincia di Chieti sulle strade di propria competenza (in attesa che si sblocchi la situazione sui fondi del masterplan) e sono Fresagrandinaria e Roccaspinalveti.

L'ente presieduto da Mario Pupillo ha annunciato i lavori che saranno eseguiti nelle prossime settimane prendendosela con i tagli ministeriali e la legge Delrio che hanno trasformato le Province "in veri e propri Bancomat del governo con il prelievo delle entrate determinate dalla RCA e IPT, fondamentali fonti di finanziamento delle stesse. Le giuste proteste dei sindaci configurano una situazione insostenibile che è volontà della provincia tentare di attenuare".

I lavori riguarderanno, quindi, la Sp 191 (in territorio di Fresa) e la Sp 179 (Roccaspinalveti) nell'entroterra vastese, mentre sulla costa l'uscita A14 di "Vasto Nord". Negli interventi urgenti, poi, è stata inserita anche la sostituzione delle lampade deteriorate della torre faro di Casalbordino.

"La Provincia di Chieti – dice Pupillo – ha disposto una somma di circa 300mila euro per i seguenti lavori in urgenza che saranno effettuati entro il mese di maggio per piccoli interventi". Questo è l'elenco:

- Messa in sicurezza delle barriere poste ai margini del ponte ubicato al km 2+950 della S.P. Ripari di Giobbe nel territorio del comune di Ortona

- Interventi di somma urgente per ripristinare il corpo stradale della S.P. 211 ex SS 84 Frentana al km 44+900in località Quarto da Capo in seguito a crollo di muretto di contenimento

- Intervento urgente di rimozione fango e detriti fango di sotto il ponte ubicato al km 9+500 in seguito a forti piogge nel territorio del comune di Tollo

- Lavori di somma urgenza per ricostruzione muro pericolante al Km 0+700 della S.P. 225 Variante di Atessa-Valle in località Capragrassa

- Interventi urgenti del manto stradale S.P. 100 pedemeontana in località del comune di Casoli e Mozzagrogna

- Intervento urgente di manutenzione e sostituzione lampade deteriorate della torre faro nel comune di Casalbordino

- Intervento urgente piano viabile della S.P. Tollo –Villa S. Leonardo dal km 7+917 al km 8+536

- Lavori urgenti di sistemazione piano viabile al km 2+500 della S.P. S. Lucia. Lavori di sistemazione

- Rifacimento a tratti del manto stradale S.P: 217 ex S.S. 524 dal km 1+850 al km 2+450 Lanciano Fossacesia.

- Sistemazione tombino e sovrastante tratto piano viabile S.P 89 Villa Elce –S. Onofrio al km 1+100

- Intervento urgente per messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 223 ex S.S. 656 Val Pescara Chieti tratto 0+00 e il km 0+800

- Intervento urgente rifacimento segnaletica orizzontale lungo S.P. 218 ex S.S. Marrucina dal km 2+700 al km 5+400

- Lavori urgenti di sistemazione S.P. 211 ex S.S. 84 nel tratto Palena Stazione di Palena

- Intervento urgente su S.P. 155 nel centro abitato del comune di Colledimezzo

- Intervento urgente S.P. 147 Villa S. Maria-Montebello sul Sangro

- Intervento urgente S.P. 179 Traversa Roccaspinalveti

- Intervento urgente S.P. 191 Traversa Fresagrandinaria

- Intervento urgente su S.P. uscita autostrada A14 Casello Vasto Nord