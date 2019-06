D’Alfonso sceglie Roma: "La legislatura non è più a rischio, opterò per il Senato"

"Ho fatto anche un intervento, credo, chiaro e chiarificatore in Consiglio Regionale d'Abruzzo e ho precisato che porterò a termine i 4, 5 obiettivi che devo ancora conseguire come Regione e, per far questo, mi servono alcune settimane. Dopo di che faccio l'opzione e questa opzione riguarderà il Senato".

Luciano D'Alfonso sceglierà di restare a Palazzo Madama e lascerà Palazzo Silone.

Dopo settimane di polemiche, finite anche sull'informazione nazionale, sui doppi incarichi del governatore abruzzese e di un'altra decina di neo parlamentari, D'Alfonso spiega perché ha aspettato fino ad ora: "Quanto è stato scritto - precisa - e da parte mia è stato detto, era perché si scriveva da Roma che la legislatura potesse morire prima di nascere.

In quel caso, chiaramente, poiché veniva meno la materia del contendere, io restavo decisore e legislatore regionale. Ma poiché mi sembra di capire che sta partendo la legislatura, io mi dedicherò alla legislatura nazionale".