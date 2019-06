Inchiesta su Rigopiano, Mazzocca: "Ritengo che la mia posizione si possa chiarire presto"

"Per quanto mi riguarda, ho ragione di ritenere che sussistano le condizioni affinché la vicenda possa chiarirsi nel più breve tempo possibile". Lo dichiara Mario Mazzocca, sottosegretario regionale con delega alla Protezione civile, commentando l'ultima notizia riguardante le indagini sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, che coinvolgono, oltre a D'Alfonso, Chiodi e Del Turco, anche lui e i tre assessori alla Protezione civile che lo hanno preceduto [LEGGI].

